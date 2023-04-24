Токаев подписал закон, ратифицирующий Соглашения между Правительством и Центром по ЧС

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Соглашение депутаты ратифицировали 5 апреля на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Представляя депутатам законопроект, министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин отметил, что соглашение совершено в реализацию статьи 6 соглашения между правительством Казахстана и правительством Кыргызстана о создании этого Центра от 17 мая 2013 года, ратифицированного Законом РК от 14 апреля 2014 года № 191-V.

Министр уточнил, что с 2016 года совместно с чрезвычайными ведомствами стран региона, международными и неправительственными организациями Центр реализовал и продолжает реализацию более 30 программ и проектов в сфере снижения риска бедствий и ЧС, в том числе в качестве исполнительного агентства. 11 проектов напрямую обеспечивают вклад в развитие Казахстана.

Ранее Казахстан и Кыргызстан определились с участками пограничных представителей.

