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Журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца в Алматы

Журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца в Алматы Фото: Zakon.kz
Журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца, а его супругу Наргиз, поместили под домашний арест, сообщает Zakon.kz.
"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы от 22 апреля 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Северного В. сроком на два месяца до т.е. 20 июня 2023 года", - говорится в сообщении Алматинского городского суда.

Кроме того, постановлением суда применена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Северной Н. сроком на два месяца.

О задержании журналиста Владимира Северного и его супруги стало известно 21 апреля. В ДП Алматы сообщили, что к ним обратился руководитель одного из ТОО города Алматы. Он рассказал о вымогательстве денег за то, чтобы негативные материалы не публиковались.

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