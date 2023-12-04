Супругам-журналистам Северным вынесли приговор в Алматы

В Алматы поставлена точка в громком деле супругов-журналистов Наргиз и Владимира Северных, которых обвиняли в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершилось главное судебное разбирательство по резонансному делу супругов-журналистов Северных. 60-летнего Владимира и 44-летнюю Наргиз обвиняли в вымогательстве 15 миллионов тенге у актауской предпринимательницы Зареты Фаталиевой и 200 тысяч тенге у алматинского бизнесмена Дмитрия Дремасова.

Приговор в отношении супругов огласил судья Еркин Майшинов.

"Суд приговорил Владимира Северного признать виновным и назначить семь лет лишения свободы, Наргиз Северной признать виновной и назначить ей наказание в виде восьми лет лишения свободы", – огласил приговор судья.

В частности, Владимир Северный признан виновным по эпизоду Зареты Фаталиевой. По второму эпизоду он оправдан.

Наргиз Северная признана виновной по обеим эпизодам. Однако она получила отстрочку на пять лет из-за того, что у нее на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок.

Отбывать срок они будут в учреждении средней безопасности.

Журналиста Владимира Северного и его жену задержали в Алматы 21 апреля.

Позже стало известно, что Владимира Северного арестовали на два месяца, а Наргиз Северная находится под домашнем арестом.