Супругам-журналистам Северным вынесли приговор в Алматы
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершилось главное судебное разбирательство по резонансному делу супругов-журналистов Северных. 60-летнего Владимира и 44-летнюю Наргиз обвиняли в вымогательстве 15 миллионов тенге у актауской предпринимательницы Зареты Фаталиевой и 200 тысяч тенге у алматинского бизнесмена Дмитрия Дремасова.
Приговор в отношении супругов огласил судья Еркин Майшинов.
"Суд приговорил Владимира Северного признать виновным и назначить семь лет лишения свободы, Наргиз Северной признать виновной и назначить ей наказание в виде восьми лет лишения свободы", – огласил приговор судья.
В частности, Владимир Северный признан виновным по эпизоду Зареты Фаталиевой. По второму эпизоду он оправдан.
Наргиз Северная признана виновной по обеим эпизодам. Однако она получила отстрочку на пять лет из-за того, что у нее на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок.
Отбывать срок они будут в учреждении средней безопасности.
Журналиста Владимира Северного и его жену задержали в Алматы 21 апреля.
Позже стало известно, что Владимира Северного арестовали на два месяца, а Наргиз Северная находится под домашнем арестом.