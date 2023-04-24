Новорожденный найден в мусорном баке в Уральске

24 апреля в одном из мусорных баков города Уральска был найден младенец, сообщает Zakon.kz.

Нашла малыша женщина, которая услышала плач и подумала, что в урне пищит котенок, передает портал Мой город.

"Около 11:00 я вышла во двор встряхнуть дорожки. Услышала писк, будто пищал котенок, их тут много. Я прислушалась, звук стал похож на плач ребенка. Я испугалась, позвала родственницу, она открыла пакет и сказала, что там малыш и он шевелится. Мы позвали соседей, один из мужчин достал ребенка. Он был живой, плакал сильно, видно, что только что родился. Был без одежды, лишь в пакете", – рассказала женщина.

Малыша экстренно госпитализировали в городскую многопрофильную больницу.



Данный факт был зарегистрирован в КУИ УП города Уральска, после чего перенесен в ЕРДР по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".

Полицейские почти сразу же установили мать ребенка. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток.

20 апреля в Департаменте полиции Актюбинской закрыли дело о найденном теле новорожденного на мусорке.