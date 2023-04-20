В Актюбинской области закрыли дело о теле младенца на мусорке

В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что дело о найденном теле новорожденного на мусорке закрыто, сообщает Zakon.kz.

В селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области закрыто дело о найденном на свалке мусора теле новорожденного ребенка. В департаменте полиции сообщили, что не нашли состава преступления, пишет Диапазон.

"По этому делу назначали экспертизу, она установила, что ребенок родился мертвым, в связи с этим по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" состава преступления не нашло, и дело закрыли". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Тело младенца было найдено на мусорке работниками при сортировке отходов. Новорожденный был завернут в окровавленный пакет. В полиции завели уголовное дело и начали поиски матери.

Экспертизы показали, что ребенок был мертворожденным и женщину не будут привлекать к суду. Дело закрыто.

Девятого апреля в селе Ильинка Акмолинской области в канализационном колодце обнаружили тело пропавшего накануне мальчика. Погибшему малышу было четыре года.

