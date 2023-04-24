Ситуация в Украине: военные расходы в мире установили рекорд, в ООН призвали к исполнению "зерновой сделки"
Фото: news.un.org
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Устав ООН представляет угрозу для амбиций США, Зеленский считает, что взятие Бахмута (Артемовска) даст России возможность наступать на Краматорск и Славянск, сообщает Zakon.kz.
- Киев и Москва "приближаются" к договоренности по обмену пленными в формате "всех на всех", сообщил в интервью "РБК-Украина" глава украинской разведки Кирилл Буданов.
- Зеленский считает, что взятие Бахмута (Артемовска) даст России возможность наступать на Краматорск и Славянск. Так он объяснил отказ Киева отступить из города, несмотря на призывы союзников.
- США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным, решение о том, когда и где оно начнется за Зеленским, заявили в Белом доме.
- Нынешний режим в Киеве не может представлять жителей Украины, которые не приняли результаты госпереворота 2014 года – сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь в США.
- Сергей Лавров отметил, что Россия с самого начала спецоперации открыто говорила о причинах ее начала. По его словам, "Россия четко объяснила задачи СВО. Устранить угрозы нашей безопасности, которые создавали страны НАТО, непосредственно на наших границах".
- Также, по словам главы МИДа РФ, требования Устава ООН представляют угрозу для глобальных амбиций США.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что "НАТО – это не инструмент мира, а инструмент войны, всегда приближались к границам РФ". Он добавил, что заявления о том, что Россия якобы начала СВО безо всяких причин, – чудовищная ложь.
- По словам президента Франции Эммануэля Макрона, цель Парижа – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта.
- Также Макрон раскритиковал посла Китая в Париже Лу Шае после его слов о Крыме и статусе бывших советских республик. "Дипломаты не должны использовать такие формулировки", – сказал Макрон во время поездки в Бельгию.
- Генсек ООН призвал к исполнению "зерновой сделки" и меморандума о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.
- Глава Минфина РФ Силуанов о возможности запрета экспорта в Россию странами ЕС: купим у дружественных стран.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: страна хочет мира в Украине как можно скорее, для спасения человеческих жизней нужны не поставки вооружений, а мирные переговоры.
- Мировые расходы на военные нужды в 2022 году установили новый рекорд. Они достигли отметки $2,224 трлн.
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