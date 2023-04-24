Ситуация в Украине: военные расходы в мире установили рекорд, в ООН призвали к исполнению "зерновой сделки"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Устав ООН представляет угрозу для амбиций США, Зеленский считает, что взятие Бахмута (Артемовска) даст России возможность наступать на Краматорск и Славянск, сообщает Zakon.kz.

Киев и Москва "приближаются" к договоренности по обмену пленными в формате "всех на всех", сообщил в интервью "РБК-Украина" глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Зеленский считает, что взятие Бахмута (Артемовска) даст России возможность наступать на Краматорск и Славянск. Так он объяснил отказ Киева отступить из города, несмотря на призывы союзников.

США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным, решение о том, когда и где оно начнется за Зеленским, заявили в Белом доме.

Нынешний режим в Киеве не может представлять жителей Украины, которые не приняли результаты госпереворота 2014 года – сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь в США.

Сергей Лавров отметил, что Россия с самого начала спецоперации открыто говорила о причинах ее начала. По его словам, "Россия четко объяснила задачи СВО. Устранить угрозы нашей безопасности, которые создавали страны НАТО, непосредственно на наших границах".

Также, по словам главы МИДа РФ, требования Устава ООН представляют угрозу для глобальных амбиций США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что "НАТО – это не инструмент мира, а инструмент войны, всегда приближались к границам РФ". Он добавил, что заявления о том, что Россия якобы начала СВО безо всяких причин, – чудовищная ложь.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, цель Парижа – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта.

Также Макрон раскритиковал посла Китая в Париже Лу Шае после его слов о Крыме и статусе бывших советских республик. "Дипломаты не должны использовать такие формулировки", – сказал Макрон во время поездки в Бельгию.

Генсек ООН призвал к исполнению "зерновой сделки" и меморандума о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.

Глава Минфина РФ Силуанов о возможности запрета экспорта в Россию странами ЕС: купим у дружественных стран.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: страна хочет мира в Украине как можно скорее, для спасения человеческих жизней нужны не поставки вооружений, а мирные переговоры.

Мировые расходы на военные нужды в 2022 году установили новый рекорд. Они достигли отметки $2,224 трлн. Читайте также Парламент Британии проводит расследование в отношении премьера Риши Сунака В США двигатель самолета загорелся во время полета Самолет пытались ввезти в Казахстан из Омска

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