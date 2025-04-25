Сергей Лавров заявил о готовности России заключить сделку по Украине

25 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы рассматривать различные предложения по мирному урегулированию конфликта, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Лавров в интервью CBS News, нужно финализировать "определенные элементы". Какие именно, министр не уточнил. Также он отметил, что Россия внимательно следит за позицией западных стран и надеется на конструктивный подход с их стороны.





Другие заявления Лаврова:

Россия наносит на Украине удары исключительно по военным целям или объектам, используемым военными;

Трамп оправданно верит, что переговоры по украинскому урегулированию движутся в правильном направлении;

Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса;

Россия поддерживает контакты с США по урегулированию конфликта.

23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив его в срыве переговоров о прекращении конфликта в Украине, когда это было "очень близко".