Сергей Лавров заявил о готовности России заключить сделку по Украине
Фото: МИД РФ
25 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы рассматривать различные предложения по мирному урегулированию конфликта, сообщает Zakon.kz.
Как отметил Лавров в интервью CBS News, нужно финализировать "определенные элементы". Какие именно, министр не уточнил. Также он отметил, что Россия внимательно следит за позицией западных стран и надеется на конструктивный подход с их стороны.
Другие заявления Лаврова:
- Россия наносит на Украине удары исключительно по военным целям или объектам, используемым военными;
- Трамп оправданно верит, что переговоры по украинскому урегулированию движутся в правильном направлении;
- Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса;
- Россия поддерживает контакты с США по урегулированию конфликта.
23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив его в срыве переговоров о прекращении конфликта в Украине, когда это было "очень близко".
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