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Мир

Сергей Лавров заявил о готовности России заключить сделку по Украине

Россия готова к сделке по Украине, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 07:00 Фото: МИД РФ
25 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы рассматривать различные предложения по мирному урегулированию конфликта, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Лавров в интервью CBS News, нужно финализировать "определенные элементы". Какие именно, министр не уточнил. Также он отметил, что Россия внимательно следит за позицией западных стран и надеется на конструктивный подход с их стороны.


Другие заявления Лаврова:

  • Россия наносит на Украине удары исключительно по военным целям или объектам, используемым военными;
  • Трамп оправданно верит, что переговоры по украинскому урегулированию движутся в правильном направлении;
  • Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса;
  • Россия поддерживает контакты с США по урегулированию конфликта.

23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив его в срыве переговоров о прекращении конфликта в Украине, когда это было "очень близко".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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