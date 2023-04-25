Три семейных подряда осудили за миллиардные хищения с ТЭЦ в Жамбылской области

Восемь человек осудили в Жамбылской области по делу о хищении 4 млрд тенге с городской ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, в махинациях были задействованы три семейных подряда, передает КТК.

Главный фигурант – экс-директор предприятия пока в бегах, но в суде уверены, что скрывается где-то в стране и долго не пробегает.

"Вынесение сбежавшему заочного приговора невозможно. Бакберген Мауленов объявлен розыск. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. У нас нет сведений о том, что он пересекал границу. Он где-то в Казахстане. При его задержании дело будет рассмотрено в суде". Судья Айдарбек Замбаев

Сын беглеца получил самый большой срок – 9 лет. По материалам суда, отцы и дети, работавшие на предприятии, открывали компании, подделывали документы и выводили государственные деньги, оплачивая мнимые работы на ТЭЦ.



Некоторые из осужденных ущерб уже частично возместили, но от сроков это их не спасло. Но они еще могут подать апелляцию.

Ранее в Генпрокуратуре отчитались, что государству было возмещено более 9,2 млрд тенге за счет конфискации имущества осужденных.