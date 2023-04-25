Депутаты и экологи бьют тревогу из-за вредных выбросов в Усть-Каменогорске

Только за год жители Усть-Каменогорска вдыхают 44 тысячи тонны вредных веществ, сообщает Zakon.kz.

По словам сенатора Ольги Булавкиной, такое количество выбросов отправляют в воздух местные предприятия, передает Первый канал "Евразия".

Общественники Усть-Каменогорска еще в начале года запустили петицию о признании экологической катастрофы в городе. Ее подписали почти десять тысяч человек. Эко-активисты отправили документ в Министерство экологии и природных ресурсов, где, по их словам, просто отписались.

Но депутат Сената Парламента Ольга Булавкина вновь подняла этот вопрос.

"Сегодня огромное количество предприятий, огромное количество автотранспорта, который, к сожалению, очень большого срока износа, и поэтому наши люди должны сегодня дышать чистым воздухом". Депутат сената парламента РК Ольга Булавкина

Усть-Каменогорск по уровню загрязнения стабильно занимает лидирующие позиции среди городов Казахстана. Экологи уверены, что прогресса нет из-за того, что местные власти зациклены только на развитии промышленного потенциала из-за чего город зависим от предприятий.



"К сожалению, я вижу, что у акимата нет желания учитывать экологическую ситуацию в своей дальнейшей деятельности. В Усть-Каменогорске должен быть запрет на расширение существующих промышленных предприятий, запрет на новые котельные, запрет на районы частного сектора, где будет сжигаться уголь. Мы должны учитывать все факторы и требовать, чтобы это стало частью развития города". Независимый эколог Роман Честных

В Департаменте экологии ситуацию никак не прокомментировали, но поддержали предложение экспертов дать возможность жителям частных домов отапливать свое жилье не углем, а с помощью электроэнергии, либо газифицировать город.

А пока в городе признали новый диагноз - "ожог горла".

Как отмечает уполномоченный по правам человека в области Серик Мизанбеков, скоро будет разработан клинический протокол диагностики и лечения этого заболевания.





"Жители города Усть-Каменогорска в дни так называемые благоприятных метеоусловий, безветрия испытывают различные симптомы - першение в горле, головные боли и т.д. А раньше медики ставили ОРВИ, грипп, ангину, потому что в классификаторе болезни данного диагноза не было". Уполномоченный по правам человека в области Серик Мизанбеков

Но и здесь есть один момент: диагноз звучит как "поражение верхних дыхательных путей, вызванных воздействием химических веществ". А смогут ли горожане доказать потом, что они заболели именно от выбросов, пока неясно.