Усть-Каменогорск остался без воды: в акимате дали разъяснения
Как передает телеканал "24kz" , в 10:30 от водоснабжения отключены:
- шесть многоэтажных домов;
- 805 частных домов;
- школа № 26.
"По данным местного акимата, специалисты продолжают устранять ЧП. Организован подвоз воды", – говорится в репортаже.
Уже ночью 18 января пресс-служба городского акимата прервала долгое молчание и дала разъяснения на странице акимата в Instagram.
"В настоящее время ведутся ремонтные работы, восстановление водоснабжения планируется на утро 19 января", – говорится в сообщении.
Фото: Instagram/oskemen_akimdigi
По данным акимата, в одном из домов по ул. Геологической из-за отсутствия действий со стороны КСК проблему устранила бригада "Водоканала", которая самостоятельно заменила оборудование в подвале. На данный момент водоснабжение восстановлено.
Фото: Instagram/oskemen_akimdigi
Также были даны разъяснения по ситуации с электроэнергией и теплоснабжением. Так стало известно, что отключения электроэнергии в поселке Меновное и на ул. Колхозной полностью устранены. В настоящее время ситуация стабильная. Нарушений в работе системы теплоснабжения не зафиксировано, тепло подается в штатном режиме.
"Городские службы продолжают контролировать ситуацию и работы по устранению выявленных неисправностей", – передает пресс-служба акимата Усть-Каменогорска.
Фото: Instagram/oskemen_akimdigi
Ранее жители одного из районов Алматы остались без газа.