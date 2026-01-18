Усть-Каменогорск остался без воды: в акимате дали разъяснения

18 января из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались более двух тыс. жителей Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "24kz" , в 10:30 от водоснабжения отключены:

шесть многоэтажных домов;

805 частных домов;

школа № 26.

"По данным местного акимата, специалисты продолжают устранять ЧП. Организован подвоз воды", – говорится в репортаже.

Уже ночью 18 января пресс-служба городского акимата прервала долгое молчание и дала разъяснения на странице акимата в Instagram.

"В настоящее время ведутся ремонтные работы, восстановление водоснабжения планируется на утро 19 января", – говорится в сообщении.

По данным акимата, в одном из домов по ул. Геологической из-за отсутствия действий со стороны КСК проблему устранила бригада "Водоканала", которая самостоятельно заменила оборудование в подвале. На данный момент водоснабжение восстановлено.

Также были даны разъяснения по ситуации с электроэнергией и теплоснабжением. Так стало известно, что отключения электроэнергии в поселке Меновное и на ул. Колхозной полностью устранены. В настоящее время ситуация стабильная. Нарушений в работе системы теплоснабжения не зафиксировано, тепло подается в штатном режиме.

"Городские службы продолжают контролировать ситуацию и работы по устранению выявленных неисправностей", – передает пресс-служба акимата Усть-Каменогорска.

