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Тонометр подарили школьнице за победу на конкурсе юных биологов в СКО

Тонометр подарили школьнице за победу на конкурсе юных биологов в СКО Фото: pixabay
В Петропавловске победительнице в школьном конкурсе среди юных биологов вручили приз "в соответствии с тематикой", аппарат для измерения давления, сообщает Zakon.kz.

Итоги конкурса "Юный биолог-исследователь" подвели во Дворце школьников Петропавловска 20 апреля. Тогда победительнице научных проектов вручили неожиданный приз — тонометр, пишет Qazaqstan Media.

"Ангелина несколько месяцев готовила научный проект по биологии, связанный со стерилизацией животных. Проводила эксперимент на крысах, о чём и рассказала на конкурсе. За другие призовые места дарили пауэрбанки, наушники. Поэтому мы подумали, что за первое место будет подарок весомее. Но, как оказалось, это тонометр самой простой модели. И это очень неожиданный выбор подарка и неожиданное распределение подарков, потому что тонометр ребёнку не нужен. Я такого никогда не видела", – рассказала наставница школьницы Ольга Файзулина.

Ситуацию прокомментировали в администрации Дворца школьников, где и проходил конкурс.


"Проекты участников связаны с исследованиями в области медицины, экологии, сельского хозяйства, биотехнологии. В соответствии с тематикой проектов и подготовлен приз на Гран-при, с целью развития научно-исследовательской деятельности в области физиологии и возможностью использования на практике". Заведующая отделом научно-биологического направления Дворца школьников Л.В. Воробьёва

Как пишет издание, за несколько дней, что прошли с вручения призов, наставница школьницы-победительницы нашла покупателя на тонометр. На вырученные деньги девочке купили наушники.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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