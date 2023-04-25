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Законодательство РК

По горячим следам задержали подозреваемого в смерти мужчины в Кызылорде

По горячим следам задержали подозреваемого в смерти мужчины в Кызылорде Фото: Zakon.kz
Полицейские Кызылорды задержали мужчину, которого подозревают в смерти 42-летнего пострадавшего, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 25 апреля сотрудники полиции Кызылорды задержали 38-летнего местного жителя. Его подозревают в смерти мужчины от побоев. Потерпевший скончался от травм в больнице 24 апреля.

"24 апреля в полицию поступило сообщение о смерти 42-летнего горожанина в городской больнице. По сообщению сотрудниками полиции проведена оперативно-розыскная работа". Пресс-служба МВД РК

Сообщается, что с места происшествия подозреваемый скрылся. Вскоре его задержали. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, назначены экспертизы.

В полиции начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека" (часть 3 статьи 106 УК РК).

В Абайской области состоялся первый обвинительный приговор с участием суда присяжных заседателей. Предметом обсуждения стало происшествие, где в результате погиб молодой предприниматель, отец. Подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы.

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