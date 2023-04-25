Два миллиона на банку краски планировали потратить в одной из школ Улытауской области

Антикоррупционное ведомство выявило нарушение в закупке строительных материалов в одной из школ Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в антикоррупционной службе, одна из школ региона объявила закупку краски. За банку специалисты учебного заведения готовы были заплатить два миллиона тенге, передает 24kz.

Сотрудники антикора вмешались в план закупки. После стоимость покрасочного материала снизилась. Как заявили в ведомстве, краску закупили: 18 банок за 47 тысяч тенге.

"По результатам работы за первый квартал текущего года предотвращено неэффективное использование порядка 34 миллионов тенге бюджетных средств. В целом Антикоррупционной службой продолжаются работы по выявлению нарушений, для чего мониторинг сведений информационной системы Единого окна закупок проводится на постоянной основе. В Агентство внесены предложения по усовершенствованию данной платформы". Гульнур Сулейменова, офицер по особо важным делам департамента антикоррупционной службы Улытауской области

Еще одно крупное нарушение в регионе выявили сотрудники антикора. В городе Каражал акимат захотел купить служебные машины. Три автомобиля чиновники планировали приобрести за 65 360 000 тенге. При этом один автомобиль стоит чуть более 11 миллионов.