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Законодательство РК

Нерешенные проблемы и нарушения на миллиарды: что выявил аудит Улытауской области

Улытауская область, госаудит, нарушения, Смаилов, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 10:21 Фото: primeminister.kz
Государственный аудит в Улытауской области выявил финансовые нарушения на 4,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

На заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП) под председательством Алихана Смаилова рассмотрели итоги аудита эффективности использования бюджетных средств в регионе за 2022-2023 годы.

"Доходы Улытауской области в 2023 году увеличились в 2,1 раза, составив свыше 169 млрд тенге против порядка 90 млрд тенге в 2022 году. Исполнение доходной части без учета трансфертов и субвенций превысило утвержденный план на 12,5 млрд тенге. Поступления собственных доходов выросли в три раза с увеличением их доли в общих доходах области. Это свидетельствует о значительном экономическом потенциале в обеспечении бюджетной самостоятельности от центра", – сообщили в ВАП.

Однако госаудит выявил наличие системных недостатков.

"Со дня образования области фактически не приняты действенные меры по решению накопленных региональных проблем. В Комплексном плане отсутствуют мероприятия, требующие обновления либо снижения высокого уровня износа имеющихся сетей водоснабжения, канализации и водоотведения. Отмечен низкий уровень строительства новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также ремонта существующих объектов социальной инфраструктуры", – говорится в аудиторском заключении.

Не принимаются эффективные меры по очистке и сокращению поступлений загрязняющих веществ в Кенгирское водохранилище, являющееся основным источником питьевого водоснабжения городов Жезказгана и Сатпаева.

Несмотря на выгодное географическое расположение – в центре Казахстана с общими границами с шестью областями, развитие сетей дорог направлено исключительно на Кызылординскую, Карагандинскую и Костанайскую области. При этом на 2022-2023 годы была запланирована реализация только двух проектов по реконструкции и строительству автодорог областного значения протяженностью 47,5 км, что не позволит в ближайшие годы развивать имеющийся торгово-транспортный потенциал региона, отмечается в заключении.

"В области функционируют 50 детсадов на 7,8 тыс. детей. Износ зданий 19 государственных дошкольных организаций составляет более 65%, а трех из них – уже 100%. При наличии недостатка мест акиматом области не приняты должные меры по завершению строительства детских садов по 320 мест каждый в Жезказгане и Сатпаеве. Строительство длится уже от 4 до 10 лет с удорожанием на 14-17%", – отметили в ВАП.

Похожие проблемы имеются в сфере здравоохранения, особенно в сельской местности. Так, в области функционирует 41 объект здравоохранения 1950-2008 годов постройки. Износ 18 зданий составляет более 60%. Согласно государственному нормативу, в регионе должны были быть предусмотрены ряд многопрофильных и узкоспециализированных областных центров, больниц, станций скорой помощи и организаций медицинской реабилитации. Однако за аудируемый период данные медучреждения не образованы. При этом отмечен срыв сроков строительства объектов первичной медико-санитарной помощи в рамках пилотного нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения".

В целом по итогам аудита установлены:

  • финансовые нарушения на 4,1 млрд тенге;
  • неэффективное планирование бюджетных средств на 1,7 млрд тенге;
  • неэффективное использование бюджетных средств и активов на 7,8 млрд тенге;
  • потери и упущенная выгода на 22,8 млрд тенге;
  • 12 системных недостатка и 203 нарушения процедурного характера.

Для устранения системных недостатков и издержек ВАП РК дала соответствующие рекомендации и поручения министерствам национальной экономики, транспорта и сельского хозяйства, акиму области, акимам Жанааркинского и Улытауского районов, городов Жезказган и Сатпаев, а также иным организациям.

"Этот аудит был проведен по поручению главы государства, чтобы выявить проблемные вопросы во вновь образованных областях. Это нужно, чтобы помочь дальнейшему развитию данных регионов. Поэтому акимат и центральные госорганы должны принять практические меры для устранения всех нарушений", — сказал Алихан Смаилов.

16 мая в Высшей аудиторской палате рассказали о выявлении ряда нарушений в деятельности ревизионной комиссии города Алматы.

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