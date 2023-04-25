Жители Петропавловска задыхаются от паров с биопруда

Биопруд, куда сливаются все нечистоты Петропавловска, стал причиной очередного возмущения жителей города. Зловоние окутало город, в воздухе превышение концентрации сероводорода, сообщает Zakon.kz.

После того, как сошел снег, запах с биопруда Петропавловска стал невыносимым. Жители города страдают от сероводорода во всех его частях, передает AstanaTV.

В понедельник, 24 апреля, концентрация сероводорода в воздухе превысила допустимые нормы. При положенном максимуме в 8 микрограмм на кубометр, показатель составил 11.

Жители адмцентра Северо-Казахстанской области говорят, что открыть окна в домах невозможно: зловоние проникает буквально всюду. Такая проблема существует не первый год, говорят горожане. Экологи отмечают, что в последнее время ситуация улучшилась: критических показателей сероводорода в воздухе не зарегистрировано давно.





"Есть утвержденный ПДК. Для сероводорода в приложение вы можете видеть, что установлено в микрограммах – это 8. Сегодня превышение было чуть-чуть больше 8 – это 12-13, что является превышением, но не является высоким загрязнением. Высоким загрязнением является превышение в 10 раз и экстремально высоким – если в 50 раз. Т.е 40 микрограмм" Дамир Жумабаев, руководитель отдела департамента экологии СКО

Проблему биопруда начали решать два года назад, когда местное водоснабжающее предприятие ТОО "Кызылжар су" начало очистку отстойника при помощи водорослей хореллы. Пока значительных результатов нет, но их ждать так быстро и не приходится, говорит директор предприятия. Все же отстойник накапливал нечистоты порядка 70 лет.