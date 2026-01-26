Жители Атырау пожаловались на резкий запах серы: что показали замеры

В Атырау в ряде населенных пунктов зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в атмосферном воздухе. Замеры провели после жалоб жителей на резкий запах серы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте экологии по Атырауской области, 25 января 2026 года специалисты лабораторно-аналитического отдела выехали для отбора проб воздуха в населенные пункты, расположенные вблизи нефтеперерабатывающего завода.

По итогам мониторинга превышение ПДК загрязняющих веществ, в том числе сероводорода и оксида углерода, выявлено в населенных пунктах Мирный, Водник, а также на испарительных площадках Тухлой балки в левобережной части города Атырау.

"В период с 19 по 25 января 2026 года филиалом РГП "Казгидромет" по Атырауской области проводился плановый и внеплановый мониторинг атмосферного воздуха в связи с обращениями жителей. По результатам замеров на отдельных территориях города концентрация сероводорода превышала предельно допустимые значения до 36 раз", – сообщили в пресс-службе департамента экологии.

В момент отбора проб направление ветра было северо-восточным, температура воздуха составляла минус 11 °C, относительная влажность 93 %.

В разрезе участков превышение ПДК составило: в селе Таскала – в 17,5 раз; на прилегающей к этому селу территории – в 15 раз; в районе Химпоселка – в 36,3 раза. Стоит отметить, что все указанные населенные пункты расположены вблизи Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). В департаменте экологии уточнили, что в отношении АНПЗ будут проведены контрольные мероприятия в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса РК.

В свою очередь, в пресс-службе завода заявили, что предприятие работает в штатном режиме, превышений ПДК загрязняющих веществ на территории санитарно-защитной зоны не зафиксировано.

Также на предприятии пояснили, что в технологическом процессе используется вода в качестве теплоносителя – это общепринятая мировая практика для нефтеперерабатывающих заводов. При нагреве и охлаждении воды образуется водяной пар, который в зимний период при низких температурах может конденсироваться в приземных слоях атмосферы и визуально восприниматься как дым, однако он не является продуктом горения или загрязнения воздуха.

"25 января 2026 года специалисты Центральной заводской лаборатории АНПЗ провели замеры атмосферного воздуха по направлению ветра северо-восток в районе санитарно-защитной зоны предприятия. Согласно полученным данным, концентрация сероводорода составила 0,00002 мг/м³ при нормативе 0,008 мг/м³. Углеводороды фракций С6-С10, С12-С19, а также бензол и ксилол в пробах воздуха обнаружены не были", – сообщила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды АНПЗ Молдир Борашева.

На предприятии уточнили, что завод функционирует в штатном режиме, суточная переработка нефти составляет 16 200 тонн, производство и отгрузка нефтепродуктов ведутся в соответствии с утвержденной производственной программой Министерства энергетики РК.

В 2025 году мы писали о действующих Гигиенических нормативах к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. В них указаны предельно допустимые концентрация загрязняющих веществ.