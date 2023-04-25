К 200-летию Курмангазы 200 домбристов сыграли кюй "Адай"

Школьники и студенты собрались в Алматы, чтобы исполнить одно из самых ярких произведений знаменитого кюйши Курмангазы – "Адай", сообщает Zakon.kz.

Флешмоб юные домбристы посвятили 200-летнему юбилею Курмангазы. В честь памятной даты 200 молодых талантов собрались вместе и исполнили кюй "Адай", передает AlmatyTV.

"Домбра - это достояние казахского народа. Это великий инструмент, который хорошо звучит и играть на нем для меня это честь. Также для меня честь сегодня присутствовать здесь, в юбилей великого Курмангазы Сагырбайулы и сыграть здесь. Это прекрасно, потому что такое бывает раз в 200 лет". Дамир Абдрахманов

Дамиру, к слову, 15 лет и на домбре он играет всего полтора года. Но уже стал призером различных конкурсов. В планах юноши поступить в консерваторию.