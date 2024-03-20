Около двух миллионов детей одновременно исполнили знаменитые кюи в Казахстане

В Казахстане одновременно около двух миллионов детей исполнили кюи Курмангазы "Балбырауын", "Адай" и "Сарыарка", сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства просвещения, во всех организациях образования страны прошел республиканский музыкальный челлендж #Күйкүмбірі.

К учащимся столичной школы-лицея имени Райымбек батыра "Казгарыш" №50 присоединился министр просвещения РК Гани Бейсембаев. Обращаясь к участникам челленджа, глава ведомства отметил, что за последний год в стране значительно увеличилось число желающих играть на домбре.

Фото: gov.kz

"Этот древний музыкальный инструмент олицетворяет душу нашего народа, его традиции и культуру. Возвышая дух и славу нации, домбра стала нашим бесценным достоянием и национальным символом. Радует, что наши школьники, вместе с ними и маленькие воспитанники детских садов, студенты колледжей проявляют активный интерес к игре на национальном инструменте. Сегодня в каждом уголке страны одновременно звучали кюи и произведения известных композиторов. Через их творения из поколения в поколение передаются наши культурные ценности. И я верю, что наше подрастающее поколение достойно продолжит традиции этого сакрального искусства", – отметил Гани Бейсембаев.





В конце челленджа вместе с 300 учащимися школы министр исполнил народный кюй. Всего к праздничной эстафете присоединились около двух миллионов казахстанских детей. Самые маленькие участники – воспитанники детского сада "Бакыт" города Семей области Абай.

Отмечается, что челлендж домбристов – это широкомасштабная республиканская акция в преддверии Наурыза, инициированная министерством в 2023 году. Только за последний год количество кружков домбры в Казахстане увеличилось в пять раз. Всего на сегодня функционирует две тысячи кружков, в которых учатся более 100 тысяч юных домбристов.

19 марта стало известно, что в Шымкенте некоторые дети получат соцвыплату в честь Наурыза.