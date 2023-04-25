Два авто с одинаковыми номерами завезли в ЗКО

Два автомобиля с одинаковыми госномерами были привезены из Армении в Западно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.

Две Toyota Estima с идентичными государственными номерами разъезжали по Западно-Казахстанской области. Оба автомобиля были привезены из Армении, передает Мой город.





"Оба водителя утверждают, что ранее купили машины с указанными номерами и документами, однако какую-либо проверку на подлинность они не проводили. На сегодня назначена соответствующая проверка". Пресс-служба ДП ЗКО

Как показала первичная проверка водителей, оба водителя не приобретали полиса страхования. При этом один из владельцев пригнанного авто и вовсе лишен водительского удостоверения, а за автомобилем числиться семь нарушений ПДД и все – по скоростному режиму. Штраф по всем превышениям – 310,5 тысяч тенге.

Полицейские не исключают, что номера на автомобилях поддельные. В документах на авто указан один и тот же номер, у одной машины он не совпадает с данными в техпаспорте.