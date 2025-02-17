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События

В Алматы водителя авто с номером-перевертышем отправили за решетку

Машина с номером-перевертышем, Алматы, иномарка, полиция, арест, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 16:15 Фото: ДП Алматы
В Алматы полицейские задержали водителя автомобиля Toyota Mark II, который переворачивал передний госномер машины, чтобы нарушать ПДД, сообщает Zakon.kz.

Нарушителя выявили во время мониторинга видеосистем города, рассказали в полиции 17 февраля. Автовладелец установил на передний подномерник механическое оборудование, переворачивающее номер.

"При приближении к камерам видеофиксации водитель путем подачи сигнала на устройство пультом во время движения прятал госномер. Разумеется, скрывая номер своего авто, водитель нарушал правила дорожного движения, а значит, умышленно подвергал опасности участников дорожного движения. Тут не может быть никакого оправдания ", – отметил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Нарушителя задержали на пр. Суюнбая. Решением суда водитель подвергнут административному аресту сроком на трое суток. Кроме того, он лишен права вождения сроком на один год.

Сегодня, 17 февраля, в полиции Алматы также рассказали о новшествах в функционале камер "Сергек". 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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