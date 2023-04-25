Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира среди женщин

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на одну ступень женского мирового рейтинга. Теперь она занимает шестую позицию в мировой табели о рангах, сообщает Zakon.kz.

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Эта новость стало известна после того, как прошлогодняя соперница Рыбакиной по финалу "Уимболдона" Онс Жабер (Тунис) из-за травмы снялась с "Мастерса" в Мадриде. Так как тунисская теннисистка является действующей чемпионкой этих соревнований, из-за ее отсутствия с нее снимают 1000 очков. Онс автоматически спускается по рейтинговой лестнице и на данный момент имеет 4116 баллов и находится на седьмой позиции.

В свою очередь Жабер помогла нашей Елене Рыбакиной в Live-рейтинге WTA переместиться на 6-ю позицию, у нее теперь 4195 баллов. Официальное оформление звания шестой ракетки мира для Елены Рыбакиной произойдет после завершения мадридского "Мастерса".

А возможно, при удачном стечении обстоятельств и хорошем выступлении на испанских кортах казахстанка может прыгнуть в топ-5 лучших теннисисток планеты.

Из-за протестов во Франции против пенсионной реформы правительства энергетики собираются отключить свет в знак своего протеста в мае. В это время в стране пройдут крупнейшие мировые события, в числе которых "Роллан Гаррос-2023", который под угрозой срыва.

