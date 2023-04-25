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Тяньшанский бурый медведь попал на видео недалеко от Текели

животное, фото Фото: pexels
Судя по размерам и подвижности, это был годовалый медвежонок, которых называют пестунами. Встреча произошла недалеко от города Текели, сообщает Zakon.kz.

Тянь-шанский бурый медведь всеяден. Он питается различными корешками, ягодами (даже сухими), травами, луковицами растений, а летом любит лакомиться фруктами. Иногда его добычей становятся сурки, мелкие грызуны и даже насекомые. Но все же белковой пище бурый тяньшанский мишка предпочитает растительную.

Главным отличительным признаком тяньшанского медведя являются  длинные светлые когти на передних лапах, на задних они всегда темные. Его считают одним из самых миролюбивых среди сородичей, однако близкого контакта лучше избегать. Тем более сейчас, когда происходит насыщение пищей после зимней диеты. Да и мама-медведица не отпустит далеко своего детеныша одного. Если она почует угрозу для своего потомства, то может проявить агрессивность.


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