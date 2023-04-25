Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
При этом только за март данный вид пособия получили 544,3 тыс. семей на 34,3 млрд тенге.
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что на это государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2023 году составили:
- с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;
- с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;
- с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;
- с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;
- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.
Государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.
При этом с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.