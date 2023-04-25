Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году

По данным Минтруда, с начала 2023 года государственные пособия по многодетности получили порядка 538,3 тыс. семей на общую сумму 101,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

При этом только за март данный вид пособия получили 544,3 тыс. семей на 34,3 млрд тенге.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что на это государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2023 году составили:

с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

Государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

При этом с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.