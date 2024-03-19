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Названы размеры пособий, которые получают многодетные семьи Казахстана

Названы размеры пособий, которые получают многодетные семьи Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 10:31 Фото: Zakon.kz
С начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 574,5 тыс. семей на общую сумму 77,1 млрд тенге, в том числе за февраль данный вид пособия получили 577,3 тыс. семей на общую сумму 39 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, на это государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

В Минтруда отметили, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

"В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

В январе 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем было охвачено 571,6 тыс. семей на общую сумму 38,1 млрд тенге.

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