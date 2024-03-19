Названы размеры пособий, которые получают многодетные семьи Казахстана

С начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 574,5 тыс. семей на общую сумму 77,1 млрд тенге, в том числе за февраль данный вид пособия получили 577,3 тыс. семей на общую сумму 39 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, на это государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют: с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

В Минтруда отметили, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

"В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

В январе 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем было охвачено 571,6 тыс. семей на общую сумму 38,1 млрд тенге.