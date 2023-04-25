Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 25 апреля рассказал, когда будет улучшено качество Интернета в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин сообщил, что министерством совместно с акиматами проведена работа по определению мест со слабым Интернетом.

"В городской местности совместно с акиматами уточнены места, где не ловит мобильный интернет и качество низкое. Проводится совместная работа. Операторы там устанавливают антенны – мачты. В текущем году 76 таких мест по Астане были уточнены, и в других городах такая же работа проводится. Качество мобильного интернета в этом году будет улучшено в городах. Багдат Мусин

В сельской местности, по его словам, Интернетом будут обеспечиваться за счет проведения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).



Глава МЦРИАП также сообщил, что в этом году планируется внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах.

"Согласно графику, к 2027 году охват каждого города республиканского значения составит 75%, а охват областных центров – 60%. 5G обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет, что позволяет ускорить развитие цифровой экономики и улучшить условия работы современных технологических компаний". Багдат Мусин

Также, по словам министра, планируется обеспечить высокоскоростным доступом к сети Интернет более 170 тыс. домохозяйств в городах путем строительства сети.

26 января 2023 года премьер-министр РК Алихан Смаилов сделал замечание главе МЦРИАП за плохое качество Интернета в Казахстане и потребовал решить проблему.