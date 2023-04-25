В Павлодаре тело недоношенного ребенка нашли в канализации

В Павлодаре во время чистки канализационной трубы обнаружено тело недоношенного ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Павлодарской области, 20 апреля в 18:15 в подвальном помещении одного из подъездов дома по ул.Бакинская во время чистки канализационной трубы обнаружен плод недоношенного младенца мужского пола.

Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в одном из мусорных баков города Уральска был был найден младенец.