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Тело недоношенного младенца нашли в коробке в перинатальном центре Шымкента

Тело недоношенного младенца нашли в коробке в перинатальном центре Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:03 Фото: unsplash
В Шымкенте 7 мая 2024 года около 21:30 в областном перинатальном центре №2 женщина оставила в коробке тело недоношенного младенца. На это отреагировали в городском департаменте полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

По мнению медиков, как пишет otyrar.kz, развитие плода соответствует четвертому месяцу беременности.

"Каким образом он появился на свет, неизвестно. Специалисты не исключают, что женщина могла принять препарат, вызывающий преждевременные роды. Помимо тела, в коробке была обнаружена записка. Однако ее содержание пока неизвестно, как и то, как женщина попала в здание перинатального центра", – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция занимается розыском женщины.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в полицию мегаполиса.

"По данному факту установлена и задержана жительница города. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия".Пресс-служба ДП Шымкента

24 февраля 2024 года стало известно, что в Караганде в мороз у подъезда бросили младенца. Полицией было возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

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Позднее непутевых родителей малыша нашли. На их поиски потребовалось четыре дня.

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