Казахстанские штангисты получат шанс попасть на Олимпиаду-2024

C 3 по 13 мая в городе Ченджу (Южная Корея) пройдет чемпионат Азии-2023 по тяжелой атлетике. Эти соревнования являются отборочными к Олимпийским играм 2024 года, и дает возможность заработать нашим спортсменам, завоевать путевки в Париж, сообщает Zakon.kz.

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Честь Казахстана на южнокорейском помосте будут защищать 20 штангистов.

Мужчины: Арли Чонтей (55 кг), Утепберген Алиев (61 кг), Анатолий Савельев (67 кг), Алексей Чуркин (73 кг), Еламан Сейтказы (81 кг), Асылжан Бектай, Сергей Петрович (оба – 89 кг), Нургиса Адлетулы, Артем Антропов (оба – 102 кг) и Андас Самарканов (109 кг).





Фото: Instagram/drs_kz

Женщины: Айнур Абдыкалыкова (45 кг), Екатерина Алякина (55 кг), Алина Колиушко (59 кг), Карина Горичева (64 кг), Арай Нурлыбекова (76 кг), Аиша Омарова, Айым Есжанова (обе – 81 кг), Динара Кыпшакбай (87 кг), Айсамал Сансызбаева, Любовь Ковальчук (обе – свыше 87 кг).



Надо отметить, что штангисты могут стать первыми представителями казахстанского спорта, кто могут стать реальными кандидатами на поездку в Париж-2024.