В Семее впервые открылась выставка творческих работ осужденных

В выставочном зале литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского можно увидеть небольшую, но весьма занимательную выставку творческих работ осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы на территории Абайской области, сообщает Zakon.kz.

"Талант как путь к свободе" – так назвали выставку сотрудники музея. Этот путь, тернистый, полный беды, горя, несчастий и неизбывной тоски в свое время прошел и всемирно известный классик русской литературы – Федор Достоевский.

"Неслучайно такая выставка открылась в стенах музея Достоевского. В 1848 году Достоевский, тогда еще совсем молодой человек, начинающий писатель, довольно часто бывает в доме человека по фамилии Петрашевский, где много разговаривали на самые разнообразные темы: о запрещенной литературе и возможности открыть подпольную типографию. Или о недавно прошедших тогда двух революциях во Франции", – отметила и.о. заведующего научно-экспозиционного отдела литературно-мемориального музея Достоевского Алла Белякина.

Фото: Zakon.kz

Вот так, прочитав пару раз запрещенное цензурой письмо Белинского Гоголю, Достоевский в декабре 1849 года по политическому приговору был приговорен к четырем годам каторги.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Именно там, в омском остроге, писатель столкнулся с самыми разными преступниками – убийцами, грабителями, насильниками, ворами. После освобождения и возвращения в Санкт-Петербург Федор Достоевский даже напишет роман о жизни заключенных тюремного острога, который назвал "Записки мертвого дома".

"Это не единственный пример в мировой литературе, когда тюремное заключение становилось толчком для создания шедевров. В 1897 году ирландский писатель Оскар Уайльд написал в Редингтонском каземате свою знаменитую "Тюремную исповедь". А писатель О. Генри был осужден за растрату банковских средств. И подобных примеров соприкосновения миров литературы, искусства и криминала история знает довольно много", – пояснила Алла Белякина.

Фото: Zakon.kz

В ХХ и особенно XXI веке отношение к творчеству среди осужденных в обществе изменилось практически полностью. Сегодня в колониях и тюрьмах США, например, профессиональные художники проводят для заключенных уроки арт-терапии, где обучают живописи, графике, декоративно-прикладному искусству.

Фото: Zakon.kz

И с 2014 года в США проходят выставки под названием "Время побега: искусство американских заключенных", где представлены творческие работы людей, отбывающих наказание за преступное деяние.

Фото: Zakon.kz

В Казахстане с 2005 года также проводится конкурс творческих работ осужденных "Уміт". Но все же в нашей стране отношение к творчеству среди осужденных носит несколько иной характер. Художественные и ремесленные навыки, которые они получают, сидя за колючей проволокой, чаще всего помогают им решить финансовые вопросы: погасить судебные иски или помочь семье, оставшейся на свободе.

Фото: Zakon.kz

Вот и на выставке "Талант как путь к свободе" были представлены работы, связанные с резьбой по дереву. Этому искусству нигде в специализированных учебных заведениях не научишься. Навыки краснодеревщиков осужденные обретают у своих соседей по камерам и баракам.

"Резьба по дереву стала для некоторых осужденных основным источником заработка, с помощью которого они могут погашать суммы судебных исков или помогать своим родственникам, оставшимся на свободе. Помимо этого, такая деятельность помогает осужденным адаптироваться к условиям жизни, находясь не на свободе", – подчеркнул начальник отдела трудоустройства осужденных ДУИС по области Абай Руслан Камаржанов.

Фото: Zakon.kz

Среди экспонатов можно полюбоваться предметами интерьера и быта, традиционного для дома казахского народа, рассмотреть в деталях модели корабля и дома, изучить тонкую резьбу по дереву, украшающую различные шкатулки, подставки для гаджетов и музыкальные инструменты.