В Семее показали книгу, автор которой дружил с Вольтером и переписывался с Екатериной Великой

"Нравоучительные сказки господина Мармонтеля", изданные в Москве в 1787 году, можно увидеть на выставке сказок, открывшейся для детей и взрослых накануне Нового года в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского в Семее.

Ее автор – современник Шарля Перро – поддерживал дружбу с Вольтером и активно переписывался Екатериной Великой. Вот только для современных детей эти нравоучительные истории показались бы легкими рассказами, никакого отношения к привычным сказкам не имеющими. Путешествие в страну сказок вместе с второклассниками средней общеобразовательной школы №1 им. Н.Г. Чернышевского совершил корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Жан-Франсуа Мармонтель – личность неординарная в истории французской литературы. Получив образование в иезуитской коллегии в Тулузе, он еще в юности стал писать стихи и прозаические произведения. И даже попробовал свои силы с одном из поэтических конкурсов, написав оду, но потерпел неудачу. Вот тогда-то и состоялось его знакомство с Вольтером, к которому он обратился с жалобой на несправедливость судей конкурса. Так завязалась дружба на всю жизнь", – рассказала и.о. заведующего научно-экспозиционного отдела Литературно-мемориального музея Достоевского Алла Белякина.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Надо сказать, что Жан-Франсуа Мармонтель был писателем, поэтом и драматургом весьма посредственным, и его пьески, которые ставились на сценах в королевском дворце, пользовались успехом исключительно из-за обаяния самого автора, а не из-за его литературного гения. Тем не менее произведения Мармонтеля, которые перевел с французского языка Карамзин, пользовались успехом среди российской аристократии.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Известен исторический факт, что во время своего знаменитого путешествия по Волге Екатерина II поручила своей свите перевести на русский язык одно из сочинений Мармонтеля "Велисарий", которое автор лично прислал по почте императрице. По жребию разделили части романа для перевода. Свод же готовых глав проводила сама императрица.

"Велисарий" имел решительный успех у императрицы. Во время путешествия по Волге Ея Императорское Величество переводила ваш роман на русский язык; лица, сопровождавшия её, получили каждый по главе; девятая досталась самой государыне. Когда перевод был готов, императрица потрудилась просмотреть весь перевод и приказала его напечатать", – из письма посла России во Франции князя Д. А. Голицына Ж.-Ф. Мармонтелю.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Ну а на выставке в музее Ф.М. Достоевского можно увидеть книжку "Нравоучительных сказок господина Мармонтеля", изданную в Москве в 1787 году. Судя по тому, что это было уже второе издание, книга пользовалась известной популярностью среди высшего общества России.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Однако для современного читателя эти сказки показались бы скучными и, действительно, нравоучительными, а не захватывающими и наполненными приключениями. Впрочем, как и академические сказки, написанные Шарлем Перро. То, что читаем мы детям сегодня, – это уже несколько раз переработанные произведения. Авторский же текст знаменитых сказок Перро – это легкие рассказики, наполненные моралью и советами для барышень XVIII века. И они вовсе не предназначались для детских ушек", – поделилась Алла Белякина.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По наблюдениям фольклористов, которые в течение XVIII-XX веков вели записи сказок народов мира, заглядывая в самые отдаленные уголки земного шара, сказки отражают то время, в котором они возникли или были написаны автором.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

В том же "Коте в сапогах" Шарля Перро мы можем наблюдать типичную для средневековой Европы историю междоусобных склок и распрей между соседями-феодалами. Да и нравы того времени хорошо видны по сюжету сказки.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Так, например, мельница досталась старшему сыну, а младшему – только кот. Именно так и было распределено наследование в Средние века – старший сын был наследником титула и земель, а вот младшие должны были искать свое счастье где-то в другом месте. Да и то, что кот фактически отобрал замок у богатого соседа, тоже весьма типичная ситуация для того неспокойного времени.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"В сказках братьев Гримм ученые насчитали 23 мачехи, которые часто были еще вдобавок ведьмами, и только двух отчимов-колдунов. Все это совсем неспроста – это отголоски охоты на ведьм, когда женщина считалась сосудом греха, воплощением зла и искушения. И сказки, бытовавшие в то время, поносили образ женщины, чтобы люди считали вполне естественным, что любая из них может быть ведьмой, которую следует сжечь на костре", – рассказала Алла Белякина.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Даже "Золушка", казалось бы, добрейшее и покорнейшее существо, по версии скандинавских народов, тоже выглядит нелицеприятно. В одной из версий этой сказки Золушка пригласила мачеху полюбоваться приданым, которое ей оставила еще родная мать, и когда мачеха наклоняется над сундуком, Золушка с силой захлопывает кованую крышку и ломает шею злой мачехе. Ну а принц узнает об обмане сестриц только потому, что из хрустальной туфельки фонтаном брызгала кровь, потому что старшая отрубила себе пятку, а средняя сестра – пальцы в надежде стать невестой принца.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Не обошли свое время и авторы некоторых известных сказок. Тот же Корней Чуковский, благодаря которому в Советском Союзе возродился жанр сказки, до этого считавшийся вредным для детских умов, в своем "Докторе Айболите" добрейшего ветеринара "наградил" нелицеприятными поступками, когда он с вполне равнодушным видом наблюдал, как тонет в море его собственная сестра Варвара, только потому, что ей не нравились животные в доме. Это ли не лозунг: "Кто не с нами, тот против нас"?

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Ну, а если внимательно проанализировать "Незнайку на Луне" Николая Носова – любимейшее произведение не одного поколения маленьких читателей, то можно понять, что это пародия на буржуазное общество в ярких представлениях соцреализма.

Но все эти перипетии сюжета и философские размышления о бытие сказок и их роли в воспитании детей предназначались для взрослых посетителей выставки "В гостях у сказки".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Второклассникам из СОШ №1 им. Н.Г. Чернышевского было чем заняться на открытии выставки. Им предстояло увидеть увлекательный спектакль по мотивам сказок Александра Пушкина и совершить собственное путешествие по выставочному залу в поисках книг, герои которых были зашифрованы в загадке.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Специально на открытие выставки в музее Ф.М. Достоевского юные артисты "Новой студии Глушковых" представили премьеру театральной импровизации по мотивам сказки Пушкина о царе Салтане и всех его многочисленных родственниках. И юные зрители покатывались со смеху, наблюдая за приключениями Гвидона, кознями ткачихи, поварихи и сватьи, бабы Бабарихи.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

А потом были игры, загадки и викторины с поиском героев любимых сказок, книжки которых расположились в выставочных витринах. Особо отличившимся знатокам сказочного искусства подарили на память книжки со сказками.

"Готовясь к выставке про сказки, мы столкнулись с тем, что большинство современных детей даже не знают, кто такой Алдар Косе, или не могут вспомнить, чем закончилась сказка о Колобке. А ведь еще Альберт Эйнштейн говорил: "Хочешь, чтобы твой ребенок был умным, читай ему сказки. Хочешь, чтобы стал еще умнее – читай больше сказок". Ведь сказки развивают творческую фантазию у ребенка, помогают формировать у него здоровую психику", – поделилась Алла Белякина.

Ведь недаром сказки из взрослого жанра перекочевали в детство. Здесь, в волшебном мире, где царит магия, всегда найдутся друзья и помощники, которые помогут герою преодолеть все препятствия, пройти трудный путь и выполнить задания.