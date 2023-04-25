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Операция по удлинению ног набирает популярность среди мужчин в США

операция по удлинению роста Фото: pixabay
Процесс восстановления после операции может занять несколько месяцев, а сама операция стоит тысячи долларов, однако эта процедура становится все более популярной среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

Операция по удлинению конечностей – это процедура, которая делает кость руки или ноги длиннее, а также используется для лечения дисплазии скелета, проблем роста костей и разницы в длине костей. Операция стоит тысячи долларов, это весьма интенсивный процесс, сообщает Sky News.

По словам хирурга Института удлинения роста в Бербанке Шахаба Махбубиана, в последние пять лет она стала популярной и общепринятой по совсем другой причине.

"Ко мне приходят даже 60-65-летние парни, чтобы пройти эту процедуру. Шутки про "коротышек" продолжаются, и они чувствуют себя неполноценными".доктор Шахаб Махбубиан

Доктор Махбубиан сказал, что в 2023 году рассчитывает провести 50 операций по удлинению роста. Это более чем в два раза больше, чем 20 операций, которые он сделал три года назад.

Во время операции врачи разрезают кость, чтобы создать два разных сегмента, и в кость вставляют ортопедическое удлиняющее устройство. Внешние фиксаторы устанавливаются снаружи конечности. После операции кости начинают процесс заживления.

В исследовании, проведенном и опубликованном в 2016 году компанией Body Logic MD, приняли участие более 1 000 мужчин и женщин в США. В ходе опроса людям задавали ряд вопросов, касающихся роста, их убеждений относительно роста и предпочтений в отношении роста. Исследование показало, что 60% мужчин и 49% женщин хотели бы быть выше.

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