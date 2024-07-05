В Сети набирает популярность самый необычный буддийский монах
У пользователей Сети он вызывает удивление своей активностью в социальных сетях. При том, что мужчина представлен практически на всех интернет-площадках. Особенно пользователи обратили внимание на несвойственные монахам увлечения мужчины. Так он прославился тем, что любит играть в онлайн-игры и состоит в музыкальной группе, в которой выступает как солист.
Любимая компьютерная игра монаха – Super Mario Bros. Полmзователей умиляет то, как он молится каждый раз, когда убивает кого-нибудь. Из-за этого монах-геймер старается, как можно меньше пересекаться с противниками.
Второе его увлечение, привлекающее пользователей – это выступление в музыкальной группе. На видео мини-концертов монарх предстает вполне себе эксцентричным вокалистом.
南無ズのアイドルソング『南無ずっきゅん♡』での"ガチ南無口上"！— THE 南無ズ (@thenamuzu) July 3, 2024
「絶対成仏しようなー！」
「遺影タイガー！」
「推しの現場で使いたい」
「ツインテールどこから生えてるの？」
「どこかに怒られてほしい」
など意見届いてます！
#これでフォロワーさん増えました pic.twitter.com/fThb0cKLbD
На днях стало известно, что католическая церковь Ватикана канонизирует умершего от лейкемии Карло Акутиса, который был компьютерным гиком и геймером.