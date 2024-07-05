В Сети набирает популярность самый необычный буддийский монах

Из-за своих нетипичных, в религиозной среде, увлечений буддийский монах из Японии становится очень популярным в Сети, сообщает Zakon.kz.

У пользователей Сети он вызывает удивление своей активностью в социальных сетях. При том, что мужчина представлен практически на всех интернет-площадках. Особенно пользователи обратили внимание на несвойственные монахам увлечения мужчины. Так он прославился тем, что любит играть в онлайн-игры и состоит в музыкальной группе, в которой выступает как солист.

Любимая компьютерная игра монаха – Super Mario Bros. Полmзователей умиляет то, как он молится каждый раз, когда убивает кого-нибудь. Из-за этого монах-геймер старается, как можно меньше пересекаться с противниками.

Второе его увлечение, привлекающее пользователей – это выступление в музыкальной группе. На видео мини-концертов монарх предстает вполне себе эксцентричным вокалистом.

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