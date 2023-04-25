Какие ТЭЦ уже начали подготовку к следующему отопительному сезону

Едва отопительный сезон успел завершиться, как некоторые теплоэнергоцентрали страны начали подготовку к следующему. В их числе Жезказганская, Балхашская ТЭЦ и ГРЭС "Топар".

Модернизация на Жезказганской ТЭЦ

Минувшая зима вскрыла немало проблем в работе казахстанских теплоэнергоцентралей и преподала несколько важных уроков. Об этом на днях напомнил и премьер-министр страны Алихан Смаилов, посетивший в рамках рабочей поездки в Улытауской области Жезказганскую ТЭЦ. Глава Кабмина отметил, что позаботиться о бесперебойном теплоснабжении следующей зимой нужно уже сегодня. Речь, в частности, идет о запуске дополнительного котла на предприятии и реконструкции действующего оборудования.

"У вас уровень износа – 74%, и чтобы в следующем отопительном сезоне не случилось каких-то аварийных ситуаций, как мы видели в прошлый раз (в Экибастузе. – Прим. ред.), надо сейчас до начала нового сезона проинвестировать в стабильное функционирование ТЭЦ", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Между тем, в "Казахмыс Энерджи" отмечают, что уже над этим работают. Только за последние несколько лет собственник вложил в модернизацию предприятия более 10 млрд тенге.

"В рамках программы ежегодного поддержания состояния оборудования в этом году планируется проведение текущих и капитальных ремонтов. Сейчас идет модернизация котлоагрегата №8 с восстановлением и полной заменой каркаса котла, также идет проектирование нового котла вместо котлоагрегата №10. В дальнейшем мы планируем замену турбоагрегата №5", – проинформировал операционный директор Жезказганской ТЭЦ Мадиар Алтыбаев.

Сегодня предприятие располагает электрической мощностью в размере 244 МВт и тепловой – в размере 496 Гкал/час. Теплоэнергоцентраль насчитывает восемь котлоагрегатов, два из которых прошли капремонт, и пять турбогенераторов.

"Поломанное – починим, старое – заменим!": Балхашская ТЭЦ

Теплоэнергоцентраль Балхаша обеспечивает теплом, горячей водой и электроэнергией свыше 1 тыс. многоквартирных домов, частный сектор и местные производственные предприятия. Минувший отопительный сезон, несмотря на довольно холодную зиму, ТЭЦ отработала без сбоев. Однако это не повод расслабляться: на предприятии уже начали масштабную работу по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов. Здесь ремонтными работами планируют охватить как основное, так и вспомогательное оборудование.

"Планируем текущий ремонт двух котлоагрегатов и трех турбин, а также капитальный ремонт одной турбины и одного котлоагрегата. По составу оборудования у нас четыре котла и четыре турбины. Сейчас в рамках инвестпроекта ведется монтаж пятого котлоагрегата", – рассказал заместитель главного инженера Балхашской ТЭЦ Николай Ижик.

Общая сумма выделенных средств на эти цели – свыше 4 млрд тенге. Также в планах приобретение основного оборудования – испарителя мгновенного вскипания и ремонт зданий и сооружений.

Отметим, что уровень износа на предприятии, которое работает с 1937 года, сейчас равен 69%.

Как считают специалисты, полноценная модернизация ТЭЦ невозможна без изменения тарифа – его коммунальщики считают убыточным.

ГРЭС "Топар": работы уже идут

От работы ГРЭС "Топар" зависит тепло- и электроснабжение более 350 домов пос. Топар и города Абай. Прошедший сезон стратегический объект отработал без сбоев и аварий, все графики тепловой энергии были выдержаны. До потребителей тепло доходило в должной мере – нареканий к качеству услуг у местных жителей не было. Для того, чтобы следующий отопительный сезон прошел не менее успешно, здесь приступили к восстановительным работам. В планах на этот год – капитальный ремонт трех котлов и двух турбин. Строительные работы уже ведутся, подрядные организации на площадке.

"Нельзя переоценить значимость турбины №3, получить 130 МВт экономичной электроэнергии – задача №1 для станции. Мы намерены максимально ускоряться по вводу этой турбины, однако процесс усложняет нехватка финансирования", – сетует операционный директор ТОО "ГРЭС Топар" Александр Бузо.

По его словам, тарифы на тепло- и электроэнергию не выдерживают никакой критики.





"Мы практически работаем себе в убыток. Себестоимость выше, чем тарифы. Откуда взять деньги, прибыли нет – с одной стороны тарифы заморожены, с другой – цены на ресурсы по всему миру растут. Так, к примеру, если сейчас жители платят за электроэнергию 8,78 тенге за кВт, то фактическая себестоимость – около 10 тенге за кВт", – говорит специалист.

По его словам, сдерживание тарифов не позволяет проводить даже текущие ремонты, не говоря уже о реконструкции и модернизации. Поддерживать предприятие в рабочем состоянии удается только благодаря компании "Казахмыс", которая вкладывает в это огромные ресурсы.