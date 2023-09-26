Что известно о подготовке ТЭЦ-2 Темиртау к отопительному сезону

Реальная ситуация с подготовкой ТЭЦ-2 города Темиртау к отопительному сезону ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" войдет в отопительный сезон с большей мощностью чем в прошлом году. Все температурные режимы будут выдержаны.

О произведенных работах рассказал директор ТЭЦ-2 Сергей Владимирович Кривов.

Фото: Игоря Узаревича

– Сергей Владимирович, какие виды работ проводились при подготовке к предстоящему отопительному сезону?

– На трех котлоагрегатах заменили эмульгаторы, газоходы. На четырех котлоагрегатах установлена футеровка. Произведен большой объем работ по вспомогательному оборудованию. Всё это значительно увеличит надежность работы ТЭЦ-2.

– Будут ли котлы готовы к началу отопительного сезона?

– Да, для запуска отопительного сезона достаточно четырех котлов. В этом году производительность их будет значительно повышена. Также будут в работе еще два пиковых котла. В октябре в работу запустим и пятый котлоагрегат, еще один котел будет в резерве. Температурные графики будут выдержаны! Этого будет достаточно, даже для соблюдения всех температурных режимов при критически низких температурах окружающей среды.

– Расскажите, пожалуйста, о ходе строительства котла № 7, который планируется резервным?

– Наличие резервных котлов позволяет нам при необходимости немедленно включать их в работу на время ремонта любого из котлов. В данный момент выполнено 47 % об общего объема работ. Строительство ведет филиал ТОО "AB Construction". Запуск в работу котла №7 позволит повысить общую надежность работы всей ТЭЦ-2.

Фото: Игоря Узаревича

– Какой уголь будет использован на станции в предстоящем отопительном сезоне?

– В этом году мы заменили некачественный Экибастузский уголь. Новый уголь от другого поставщика при апробировании показал хороший результат и подтвердил свои характеристики.

– Есть ли причины, независящие от ТЭЦ, которые влияют на качество прохождения отопительного сезона?

– По результатам прошлого отопительного сезона выяснилось, что состояние теплосетей Темиртау в плачевном состоянии. Очень часто отключалась магистраль. Многие дома не были правильно настроены на потребление тепла.

Подытоживая интервью с директором ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергеем Владимировичем Кривовым хочется еще раз подчеркнуть – к отопительному сезону теплоэлектроцентраль готова. Вопрос остается за подготовкой тепломагистрали и непосредственно самих домов к зиме.