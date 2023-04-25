Красный, желтый, зеленый: аким Семея выбирал цвета фасадов для домов

Видимо, недавняя критика президентом Токаевым облика городов возымела свое действие.

Во время очередного выездного совещания аким Семея Нурбол Нурсагатов лично выбирал цвета для новых фасадов, которые будут украшать многоквартирные дома в центральной части областного центра, сообщает Zakon.kz.



Выездное совещание началось у 5-ти этажного дома на углу ул. Ибраева и ул. Момышулы, – одного из украшений центральной части Семея.

"Этот дом в этом году вошел в число тех, где со дня на день начнутся работы по ремонту фасада. На нем уже провели работы по частичному восстановлению опавшей штукатурки. Как будет определен цвет, в который "оденется" этот дом, подрядчики начнут покрасочные работы", – пояснила руководитель отдела жилищной инспекции Семея Диана Шаяхметова.

В 2022 году в Семее впервые за последние 30 лет стартовал городской проект по ремонту и покраске фасадов многоквартирных домов за счет средств городского бюджета. Так, по итогам прошлого года отремонтировали фасады у 16 5-ти, 9-ти и 16-ти этажных домов, большая часть из которых располагается по проспекту Шакарима – самой крупной улице в правобережной части Семея.

В 2023 году, по первоначальному плану, в проект по ремонту фасадов были включены 32 многоквартирных дома. Однако, этот список, возможно, будет расширен до 40 домов.

"В этом году мы продолжаем реализацию проекта по фасадам. Первоначально в список входило 32 дома. Но подрядчики при проведении конкурсных процедур сделали большую скидку. Это позволит нам увеличить количество домов до 40", – отметил аким Семея Нурбол Нурсагатов.

По его словам, экономия в результате конкурса составила 80 млн тенге. В целом же из средств городского бюджета на ремонт фасадов в Семее предусмотрено в 2023 году 300 млн тенге.

Не обошлось и без конфликтных ситуаций. Еще недавно жильцы многоквартирного 11-подъездного дома были готовы даже отказаться от участия в проекте, лишь бы подрядчики не загубили им недавно отремонтированную мягкую кровлю. Однако в результате нескольких встреч с жителями дома конфликт был исчерпан, и в скором будущем здесь начнутся покрасочные работы фасадной части дома.

Также с 15 мая в Семее стартуют работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, а также среднему ремонту дорог. Так, в 2023 году запланировано благоустроить 70 больших дворов и провести средний ремонт на 40 улицах протяженностью 60 км.