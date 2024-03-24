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Байтерек подсветили красным цветом

Байтерек, акция, туберкулез , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 21:14 Фото: Zakon.kz
24 марта во Всемирный день борьбы с туберкулезом многие достопримечательности крупных городов подсвечивают красным цветом. Астана также присоединилась к этой акции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Подробнее об этой акции рассказала директор городского центра фтизиопульмонологии Астаны Анна Цепки.

"Цели сейчас достаточно серьезные – ликвидация туберкулеза до уровня, когда он перестанет быть значимой проблемой общественного здравоохранения. Уже пятый год Астана подсвечивает свою главную достопримечательность, как и многие столицы мира, красным цветом", – рассказала Анна Цепки. 

По ее словам, красный цвет используется для того, чтобы привлечь внимание общественности, политических лидеров и различных государственных и негосударственных структур к туберкулезу. 

"Это очень красивое зрелище. В этом году у нас, в нашей столице, подсвечивают не только монумент "Байтерек", но и сферу "Нур Алем", а также мосты", – дополнила Анна Цепки. 
Скорая, акция, туберкулез, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 21:14

Фото: Zakon.kz

Она также рассказала, что сегодняшним днем завершается месячник по борьбе с туберкулезом, который начался 24 февраля. В этом году он проходил под девизом "Да, мы можем ликвидировать туберкулез".

"Это девиз всех стран в мире, кто проводил этот месячник. Очень много было проведено различных мероприятий, а сегодняшний день отличен еще тем, что в городе прошла эстафета, которая объединила все поликлиники единой целью. Эстафета заключалась в том, что украшенная плакатами скорая помощь от одной поликлиники к другой, проезжая, предоставляла информацию через громкоговоритель", – продолжила спикер. 


Акция, Байтерек, скорая, туберкулез , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 21:14

Фото: Zakon.kz

Она отметила, что в Казахстане за последние пять лет показатели смертности от туберкулеза снизились на 39%.

"Благодаря тому, что на государственном уровне поддерживается программа борьбы с туберкулезом, у нас есть новейшие средства ранней диагностики, внедрены все существующие схемы лечения, имеются противотуберкулезные препараты. Сейчас ведется разработка вакцины, которую мы ожидаем через пару лет", – сказала Анна Цепки.

16 марта в столичном ТРЦ "Хан Шатыр" состоялся масштабный социально-медицинский флешмоб "Скажем туберкулезу "нет". В его рамках жители и гости города смогли пройти бесплатную диагностику заболевания. 

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