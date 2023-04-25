В Акмолинской области 155 человек получили статус кандаса

О мерах государственной поддержки кандасов рассказала руководитель Управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Шолпан Рахматуллина.

По ее словам, главной задачей является трудоустройство кандасов.

"С момента обретения независимости в область прибыло 40 тыс. кандасов. На сегодня получили статус кандаса 155 человек. Больше всего кандасов прибыли из Монголии – 66 человек, России – 35 и Китая – 39. После присвоения статуса кандаса они включаются в региональную квоту приема кандасов. На текущий год 270 кандасов получают квоту, куда включены 35 семей. Из них по Целиноградскому – 53 человека, по городам Кокшетау – 13, Степногорск, Косшы – по пять человек, Зерендинскому, Бурабайскому – по два человека, по Буландынскому, Астраханскому, Аккольскому – по одному человеку", – сообщила Шолпан Салыковна.

Отмечается, что из числа включенных в региональную квоту приема кандасов 40 человек трудоспособного возраста, трудоустроены в детский сад 12 человек.

Далее спикер остановилась на мерах материальной господдержки кандасам.

"При включении в региональную квоту кандасов предоставляются меры государственной поддержки, а точнее – выплачивается 241 500 тенге субсидий на переезд, на каждого члена семьи. Возмещаются расходы по найму жилья и оплате коммунальных услуг, для переселившихся в городскую местность в среднем производится выплата 90 тыс. на семью. Для переселившихся в сельскую местность в среднем производится выплата 69 тыс. на семью", – пояснила Шолпан Рахматулина.

По ее словам, с текущего года появилась новая мера – предоставление сертификатов в форме денежной выплаты – 4 млн тенге на одну семью для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья, с областного бюджета выделено 320 млн тенге на 80 семей. Помощь предоставляется не позднее шести месяцев с момента включения в квоту.

Сообщается, что на данный момент поступили заявления о приеме этнических казахов из Туркменистана, их 329 человек. Расселение данных лиц запланировано в восьми районах области и Кокшетау.