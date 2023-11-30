Материальную помощь для лиц с инвалидностью увеличили в Акмолинской области

В Управлении координации, занятости и социальных программ Акмолинской области рассказали о государственной поддержке, оказываемой лицам с особыми возможностями, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в регионе введены несколько новшеств, в соответствии с социальным кодексом, вступивший в законную силу.



"Обеспечение обязательными гигиеническими средствами увеличено в этом году, если раньше, к примеру, было предусмотрено по 2 подгузника в день, то с июля текущего года выдается по 4 средства в день. В целом, по Акмолинской области специальных средств выдано для 2490 лиц с инвалидностью. Так же, 3 человека обеспечены 3 дорогостоящими катетерами. Дети с особыми возможностями получают санаторно-курортное лечением в количестве 14 суток. По области разработана индивидуальная программа реабилитации 21 ребенку с инвалидностью, из них обеспечено 6 детей на сумму 2,3 млн тенге, остальные планируют на следующий год", – рассказала руководитель Управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Шолпан Рахматуллина.

Сообщается, что из заработных плат индивидуальных помощников осуществляются пенсионные взносы и социальные отчисления – так по области 96 индивидуальных помощников оказывают услуги. К тому же, в регионах области реализуется пилотный проект "Дом малой вместимости" по оказанию специальных социальных услуг в условиях полустационара детям с инвалидностью с психоневрологическими патологиями.

"Данный проект реализуется в городе Кокшетау частной организацией для 15 детей с инвалидностью от полутора до 18 лет. Проект рассчитан на 8-часовое дневное пребывание, с ежедневной оплатой на 1-го ребенка в размере 8 тыс. тенге, в месяц 178 тыс. тенге. На эти цели с областного бюджета выделено 16 млн тенге", – сообщила Рахматуллина.

Далее она рассказала подробнее об обеспечении средствами и услугами социальной реабилитации. Стало известно, что что за последние 5 лет увеличена сумма финансирования на обеспечение лиц с инвалидностью средствами и услугами социальной реабилитации с 500 млн тенге до 1 млрд 400 млн. тенге.

"Уже 3 год обеспечение лиц с инвалидностью осуществляется через портал социальных услуг, это позволило самостоятельно лицу с инвалидностью выбирать поставщика средств и услуг реабилитации", – сообщили в управлении координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

К слову, необходимым инвентарем и специальными средствами обеспечено 12457 человек, а это 94% от поданных заявлений, в том числе протезно-ортопедической помощью обеспечены 1484 человека, сурдологической помощью 386, теплотехническими средствами 714 598 человек обеспечены кресло-колясками, санаторно-курортным лечением обеспечено 2364 акмолинцев, услугами индивидуального помощника 96 человек, услугами специалиста жестового языка охвачено 242 граждан с инвалидностью и обязательными гигиеническими средствами обеспечено 6573 человек.