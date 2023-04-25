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Кульгинов объяснил ситуацию по сносу двух ЖК в Астане

Казахстан Астана Кульгинов Фото: Zakon.kz
Вице-премьер-министр Алтай Кульгинов в кулуарах правительства прокомментировал скандалы с решениями по сносу ЖК "Дублин" и "Вашингтон", которые принадлежат строительной компании GPark, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у бывшего акима столицы, почему возникла эта ситуация, не является ли она результатом его личного попустительства, ведь решения о строительстве принимались, когда он был на посту главы города.

"Никто не попустительствовал, надо узнать детали в акимате. Надо поднять документы. Как я проинформирован, это спор между двумя хозяйствующими субъектами. Произошла накладка, когда специалисты в управлениях выдавали разрешение на инженерные сети, они не доглядели. Такая у меня информация. Накладка произошла. Как акимат информировал, споры разрешены, два субъекта договорились, никто из жителей не пострадал. Сперва идёт архитектурно-планировочное задание, разрешение техусловий на инженерные сети. А вот по разрешению на строительство не выдаётся, несколько лет назад отменили. По уведомлению строитель начинает строить. Строитель начинает и потом уведомляет акимат".Алтай Кульгинов

Он попросил быть аккуратными в формулировках и преждевременно не обвинять главу GPark Габита Сатмагамбетова.

"Когда я был акимом и работал в акимате, GPark очень добросовестно работал и вел себя как социально ответственный бизнес – помогал многим нуждающимся. Я знаю его только с этой стороны. Там дележки никакой нет. Это спор между двумя хозяйствующими субъектами. Здесь нужно акимату скоординировать эту работу. И все".Алтай Кульгинов

Ранее снос ЖК "Дублин" и "Вашингтон" прокомментировали в столичном Департаменте юстиции.

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