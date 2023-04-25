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ОСИ были ошибкой: Кульгинов прокомментировал слова президента

Казахстан Астана ОСИ Фото: пресс-служба акимата Алматы
Вице-премьер-министр Алтай Кульгинов прокомментировал слова президента Касым-Жомарта Токаева о том, что, возможно, в Казахстане ошиблись с реформой ОСИ, передает корреспондент Zakon.kz.

Алтай Кульгинов согласился с тем, что по ОСИ был ряд упущений.

"По новому закону, в одном ЖК если есть несколько подъездов, каждый подъезд может открыть свое ОСИ. Это было одной из ошибок. Потому что в одном большом жилом комплексе сети одни, управляющая компания должны быть единой. Иначе если каждый подъезд будет открывать ОСИ – там будет беспорядок, мягко говоря. Эти моменты нужно будет учитывать в будущем. Сейчас центральный госорган вместе с депутатами думают о проработке".Алтай Кульгинов

Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК в Казахстане. По мнению президента Касым-Жомарта Токаева, с реформой ОСИ сильно ошиблись.

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