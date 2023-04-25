ОСИ были ошибкой: Кульгинов прокомментировал слова президента

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вице-премьер-министр Алтай Кульгинов прокомментировал слова президента Касым-Жомарта Токаева о том, что, возможно, в Казахстане ошиблись с реформой ОСИ, передает корреспондент Zakon.kz.

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