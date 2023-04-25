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Вместо парада: в Минобороны рассказали, куда направят сэкономленные деньги

Казахстан 9 мая парад Министерство обороны армия Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Парад на 9 мая в Казахстане проводиться не будет, а сэкономленные средства Минобороны направит на подготовку казахстанской армии, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель начальника Департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил полковник Даурен Абдуллин на пресс-конференции в СЦК отметил, что причина отказа от военного парада – экономия бюджетных средств.

"Парад на 9 мая не будет проводиться. Министерство обороны сэкономленные средства расходует на поддержание боеготовности и повышение мобильности войск". Даурен Абдуллин

Он также сообщил, вопрос участие казахстанских военнослужащих в военном параде в Москве в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией не поднимался.  

Ранее в Минобороны сообщали, что проведение военного парада 9 мая 2023 года не планируется.

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