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Общество

Казахстанские десантники вернулись после парада в Москве: кадрами встречи поделились в Минобороны

десант , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 17:19 Фото: Министерство обороны РК
Восемьдесят казахстанских военнослужащих вернулись домой из столицы России, где 9 мая промаршировали по Красной площади в составе парада, посвященного 80-летию Победы, сообщает Zakon.kz.

Напомним, для участия в торжественном мероприятии из Казахстана в Россиию выезжали представители 37-ой десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

Казахстанцы вернулись в Талдыкорган поздним вечером, 9 мая. Они прилетели авиабортом Военно-воздушных сил СВО Вооруженных сил РК. Кадры радостной встречи опубликовали в Минобороны.

Фото: Министерство обороны РК

Фото: Министерство обороны РК

Своими впечатлениями об участии в параде Победы поделился старший лейтенант Ерзат Қосын:

"Участие в торжественном марше в Москве для меня – огромная честь. В далекие годы с Красной площади бойцы отправлялись на фронт. В самой жестокой войне они выстояли и победили, благодаря силе духа и патриотическому настрою. Очень горд тем, что мне представилась возможность отдать дань памяти тем, кто не щадил своей жизни ради Победы".

Во время парада на Красной площади отечественных бойцов с трибун приветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кадры марша десантников можно посмотреть здесь.

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Андрей Дюсупов
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