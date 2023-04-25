Останется ли Астана без воды

Вице-премьер-министр Алтай Кульгинов ответил на вопрос о ситуации с водой в Астане и о том, может ли столица остаться без воды, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах правительства Алтай Кульгинов заверил, что столица без воды не останется.

"Астана не должна остаться без воды. Чтобы этого не случилось, перед акиматом стоит задача – дополнительные источники воды протянуть – водовод с канала Сатпаева (Иртыш). Этот проект сейчас разрабатывается вместе с министерством и акиматом. Как минимум, на это уйдет 3-4 года". Алтай Кульгинов

В то же время, по его словам, есть промежуточное решение дефицита воды – насосно-фильтровальная станция №3, которая должна заработать этим летом. Она увеличит объем воды на 30%.

"Но нужно понимать, что в целом нужно бережно, экономно относиться не только к воде, но и к электричеству, и к теплу. Мы должны научиться бережно и экономно относиться к нашим энергоисточникам". Алтай Кульгинов

Также в маслихате звучали предложения запретить активное строительство новых ЖК.

"Наверное, не запретить – здесь нужно сказать о том, чтобы снизить темпы. Но резкого снижения не должно быть – это мы с акимом обсуждали. В 2020 году на 3 млн кв. м план поставлен перед акиматом был – он его выполнил. В 2021 году – 3 млн 200 тыс. Это тоже выполнил акимат. И когда уже обсуждали на 3,5 млн кв. м, мы сказали: "Нет". Нужно скорректировать. Потому что уже мы видим, что нужно сперва построить инфраструктуру по воде, по теплу". Алтай Кульгинов

Поэтому, как отметил вице-премьер-министр, в городе начали строительство трех тепловых станций с учетом газификации, которые разгрузят ТЭЦ. И планируют завершить долгострой ТЭЦ-3, по которому сейчас активно идут работы.

"Кроме этого, электрические подстанции нужно строить, канализационные сети нужно строить, и после этого можно говорить о дальнейшем увеличении квадратуры. Но спрос есть на жилье, особенно – на доступное жилье, социальное". Алтай Кульгинов

Астанчане периодически сталкиваются с перебоями с подачей воды. В ГКП "Астана су арнасы" объяснили, что вынуждены принимать меры по регулированию давления воды из-за дефицита проектных мощностей, который в свою очередь вызван ростом численности населения города и интенсивной застройкой.