Топ-6 самых дурнопахнущих мест на планете

Туристам, которые планируют отправиться в путешествие, необходимо учитывать особенности разных стран – в данном случае речь идет о самых зловонных точках на планете. Редакция Zakon.kz сделала подборку наиболее плохо пахнущих городов в мире.

Роторуа, Новая Зеландия

Роторуа – город в Новой Зеландии, который характеризуется самой большой геотермальной активностью в мире. Его называют "городом серы". Но, между тем, эта точка на планете весьма живописна, несмотря на стойкий неприятный запах в этой местности. Туристы говорят, что Роторуа пахнет тухлыми яйцами – так часто описывают запах сероводорода – при этом к нему можно быстро привыкнуть.

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Многие посетители Роторуа отмечают, что, побывав там однажды, туда вскоре хочется вернуться, невзирая на его "аромат". Притягивает любителей лечебного туризма купальня с термальными источниками. Она известна своими лечебными свойствами за счет высокого содержания серы. Она не только безопасна, но еще и очень полезна. На протяжении веков сера известна как прекрасное средство от всех кожных заболеваний.

Кот д`Ор, Франция

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Французские сыры известны по всему миру и являются гордостью этой страны.

Французы отличаются любовью и к специфическим сортам сыров, например, с плесенью или с живыми личинками. Также привлекателен для них сыр с особенным ароматом, который многие поспешат скорее утилизировать, чем съесть. Именно такой продукт делают в городке Кот д`Ор в Бургундии.

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Там витает весьма неприятный запах. Некоторые туристы сравнивают его с запахом пота, или ароматом давно не стиранных носков. Он разносится по всем улочкам населенного пункта круглый год.

Хазарибагх, Бангладеш

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В Бангладеше сосредоточено большое число фабрик, где шьют значительную часть повседневной одежды, которую затем поставляют в магазины и на рынки всего мира. Помимо текстильных фабрик, там есть несколько сотен специализированных кожевенных предприятий. Почти 90% таких производств расположены в городе Хазарибагх.

Мастера ежедневно заняты выделкой кожи. Для ее обработки используется раствор шестивалентного хрома. Изо дня в день в местную речку сливается более 20 тыс. литров этого химического канцерогенного раствора. Помимо этого, местные кожевенники каждый день сжигают горы обрезков и отходов, оставшихся от производства. От этого в атмосферу выделяется большое количество дурно пахнущих газов, сильно вредив этим экологии и отпугивая туристов.

Канкун, Мексика

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Древняя система канализации мексиканского города Канкун – большая проблема Мексики. И это тотчас ощущается при посещении городка – на улицах постоянно царит стойкий и довольно сильный запах сточных вод. Гости, посещающие эту местность, жалуются на то, что запах пропитывает одежду и волосы буквально за несколько минут. Избавиться от него не удается даже с помощью душа и стирки. Так что зачастую отпуск в Канкуне оказывается безнадежно испорченным.

Бангкок, Таиланд

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Популярный экзотический фрукт дуриан очень известен в Таиланде и, в частности, у жителей Бангкока. Знаком он и приезжающим в королевство путешественникам, которые жалуются на отталкивающий запах фрукта, но, в то же время, отмечают его привлекательный вкус. Сказать, что его запах распространяется на все тайские улицы столицы нельзя, но на рынках он заполняет все пространство, перебивая остальные.

Чаще всего запах отпугивает иностранцев от посещения этих мест. Но для тайцев – это Царь фруктов, и вкус его на самом деле хорош.

Другой подобной "болью" считается стойкий запах сточных вод на улицах. Из-за несовершенства канализационной системы вода и другие жидкости застаиваются в арыках и каналах улиц, источая очень неприятный запах.

Кроме того, можно назвать проблемой неприятный запах от выхлопов скутеров и мотоциклов из-за интенсивного их использования в Таиланде. Во время прогулок по улицам иной раз можно заметить, что даже одежда сильно пропахла запахом выхлопов. И это не говоря о таких глобальных последствиях, как загрязнение атмосферы ядовитыми выбросами.

Тюлений остров, Южная Африка

Фото: wikimedia

Завораживающие виды юга Африки могут поразить туристов не только своей красотой. На живописном Капском полуострове вместе с природным многообразием и величием можно столкнуться со здешними обитателями – морскими котиками. Они образуют здесь крупные колонии в период размножения, собираясь на лежбищах. Это очень необычное зрелище, и все бы ничего, но запах от ластоногих тяжело перенести большинству туристов.