Казахстан подпишет новое соглашение о международных автомобильных перевозках с Китаем

МИИР РК подготовил проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках, сообщает Zakon.kz.

Соглашение применяется в перевозочной деятельности к перевозчикам и автомобильным транспортным средствам, зарегистрированным на территории государства одной из сторон, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки между их государствами, транзитом и с территории государства одной из сторон на территорию третьего государства.

В пассажирских перевозках под транспортным средством понимается пассажирский автобус с количеством мест не менее 8 мест (без учета места водителя).

При перевозке грузов под транспортными средствами подразумеваются грузовой автомобиль, грузовой автомобиль с прицепом, автомобильный тягач с полуприцепом.

Документ предусматривает, что регулярные пассажирские перевозки организуются компетентными органами государств на основе согласования и оформления разрешений.

Ежегодно компетентные органы обеих стран обмениваются согласованным количеством разрешений на перевозку для нерегулярной перевозки пассажиров и грузов. Разрешения на перевозку выдаются перевозчикам компетентным органом этого государства или органом, назначенным этим компетентным органом.

При этом по просьбе одной из сторон и по взаимному согласию может быть обменено дополнительное количество разрешений на проезд.

Разрешения должны иметь печать органа, выдавшего разрешения, и подпись ответственного лица. Разрешение, выданное в форме электронного документа, должно быть заверено электронной цифровой подписью ответственного лица.

Указывается, что разрешение на проезд не может быть передано для использования другому перевозчику или третьему лицу.

Разрешение на проезд может одновременно использоваться только одним транспортным средством. Другие виды разрешений могут быть выданы по взаимной договоренности.

Разрешение действительно до 31 января следующего года. Для комбинированных транспортных средств с прицепами или полуприцепами разрешения выдаются на тягач.

Предусматривается, что стороны заблаговременно обмениваются информацией о транспортном средстве выданных разрешениях в электронном виде.



Разрешение не требуется для следующих видов перевозочной деятельности:

экспонаты, оборудование и материалы, используемые для проведения ярмарок и выставок;

животные, а также принадлежности, оборудование и другие предметы, используемые для проведения спортивных мероприятий или цирка;

сценография и декорации, музыкальные инструменты, оборудование, а также предметы, необходимые для съемки фильмов, производства радио- и телевизионных программ;

тела и прах умерших;

почтовые отправления;

предметы, необходимые для оказания гуманитарной и медицинской помощи, в том числе в случае стихийных бедствий;

движимое имущество в момент переезда;

вновь приобретенные порожние автомобили с транзитными номерными знаками;

для транспортных средств, используемых для технической помощи или эвакуации неисправных транспортных средств, разрешение не требуется;

для пассажирского транспорта, используемого для замены неисправного автобуса.

Как пояснили в МИИР, действующее соглашение между Казахстаном и Китаем об автоперевозках было заключено в 1992 году и учитывало перевозочный процесс и законодательства 30-летней давности.



В связи с чем и было подготовлена новая редакция проекта соглашения, которая предусматривает вопросы внедрения информационных технологий и усовершенствование условий перевозок.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 12 мая.