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Законодательство РК

В Казахстане детям из социально уязвимых семей предоставят доступ к компьютерной технике

В Казахстане обеспечат доступ детям из социально уязвимых семей к компьютерной технике Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся дополнения в указ президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК добавлены два пункта о том, что ведомство:

  • осуществляет формирование централизованного бюджета для последующего целевого текущего трансферта бюджетных средств бюджетам областей, городов республиканского значения столицы в целях обеспечения компьютерной техникой государственных организаций образования, реализующих образовательные программы основного среднего и общего среднего образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы), используемых для дополнительного образования и передачи родителям (опекунам, попечителям) учеников в безвозмездное временное пользование;
  • разрабатывает и утверждает правила обеспечения компьютерной техникой государственных организаций образования, реализующих образовательные программы основного среднего и общего среднего образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы), используемых для дополнительного образования и передачи родителям (опекунам, попечителям) учеников в безвозмездное временное пользование.

Как поясняется, новые нормы вводятся в положение в рамках исполнения п.83 "Запуск программы аренды оргтехники для детей, не имеющих компьютеров, и предоставление возможности получения учениками из социально уязвимых семей компьютеров в безвозмездную аренду" Плана действий по реализации предвыборной программы президента РК "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" от 26 ноября 2022 года.

"Предоставление компьютерной техники позволит школьникам получить возможность доступа к бесплатным онлайн/оффлайн образовательным ресурсам по обучению основам программирования и другим навыкам в сфере IT", - говорится в обосновании.

Указывается, что министерство совместно с международным технопарком IT стартапов "Astana hub" готовы предоставить бесплатный доступ для школьников к основным курсам по основам IT–предпринимательства, планированию карьеры в сфере IT, разработки продуктов без использования кода (nocode).

"В целом данное мероприятие позволит не только повысить цифровые навыки школьникам, но и даст им возможность участвовать ученикам в олимпиадах и соревнованиях по информатике и робототехнике, тем самым повысить шансы для поступления в престижные отечественные и зарубежные вузы. Кроме того, это позволит повысить доступность к компьютерной технике детям из социально уязвимых семей и семей, в которых отсутствуют возможность покупки данной техники, тем самым обеспечит равные возможности в образовании и трудоустройстве", - резюмировали в МЦРИАП.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 мая.

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