Министерству торговли и интеграции расширят функции

МТИ РК подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в постановление правительства "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение о министерстве добавляются новые функции:

разрабатывает условия осуществления отдельных видов деятельности Экспортно-кредитного агентства Казахстана и утверждает их по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

разрабатывает правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также формирования резервов и проведения по ним актуарных расчетов для Экспортно-кредитного агентства Казахстана и утверждает их по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Кроме того, везде по тексту "единный оператор по продвижению несырьевого экспорта" заменен на "Экспортно-кредитное агентство Казахстана".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 января.

Ранее сообщалось, что компания KazakhExport станет Экспортно-кредитным агентством.

Сенат одобрил законопроект по созданию Экспортно-кредитного агентства.

Законопроект "Об Экспортно-кредитном агентстве Республики Казахстан" Министерство торговли и интеграции разработало в сентябре 2022 года. Документ определяет правовое положение, порядок деятельности, цели, задачи и полномочия Экспортно-кредитного агентства, порядок его взаимодействия с государственными органами, субъектами предпринимательства в сфере развития и продвижения экспорта отечественных несырьевых товаров (работ, услуг).