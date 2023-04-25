Крупный пожар произошел в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
В Костанайской области 25 апреля 2023 года произошел крупный пожар – в с. Заречное горят два дома, хозпостройки и автомобиль. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДЧС региона.
Сообщение о пожаре на ул. Ипподромная на пульт "101" поступило в 13:08.
"На территории Костанайского района... горят два одноэтажных соседствующих дома (один дом не жилой, на стадии строительства) на предварительной площади 200 кв. м. Рядом горит легковой автомобиль марки Mercedes и хозяйственные постройки, совмещенные с соседними".Пресс-служба ДЧС Костанайской области
В ведомстве заверили, что жертв и пострадавших нет.
На месте пожара работают силы и средства ДЧС: 11 единиц техники и 39 человек.
"В 14:08 объявлена локализация. Принимаются все меры по дальнейшей ликвидации пожара".Пресс-служба ДЧС Костанайской области
Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане объявлено штормовое предупреждение – пожарные расчеты борются с горящей травой.
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