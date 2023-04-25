Крупный пожар произошел в Костанайской области

Фото: Zakon.kz

В Костанайской области 25 апреля 2023 года произошел крупный пожар – в с. Заречное горят два дома, хозпостройки и автомобиль. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

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