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В ВКО объявлено штормовое предупреждение - горит сухая трава

В ВКО объявлено штормовое предупреждение Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Восточном Казахстане объявлено штормовое предупреждение - пожарные расчеты борются с горящей травой, сообщает Zakon.kz.

Только за минувшие выходные спасатели ДЧС ВКО ликвидировали более 20 очагов горящей травы. Чаще всего она загорается на открытой местности и вблизи дачных обществ. Причина - неосторожное обращение с огнем.

В Восточном Казахстане 24 и 25 апреля объявлено штормовое предупреждение.

"По информации ВК филиала "Казгидромет" 25 апреля на севере, западе, юге области ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с. В г. Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный утром и днем порывы 15-18 м/с. На данный момент в Зайсанском районе при сильном ветре вступили в схватку с огнем охватившем участок Карабулак на предварительной площади 30 Га". Пресс-служба ДЧС ВКО

ДЧС ВКО напоминает: населению необходимо быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не разводить огонь возле домов и усадеб, не сжигать сухую траву, не поджигать камыш.

Особое внимание также следует уделить безопасному отдыху на природе, примерно 90% таких пожаров происходит по вине человека.

21 апреля в центре Уральска загорелись 70 гектаров леса. Возгорание началось с сухой травы и из-за сильного ветра.

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Константин Вноровский
МЧС РК Восточно-Казахстанская область
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