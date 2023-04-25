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Информацию о концерте "Хора Турецкого" в Астане опровергли в акимате

Фейковая информация о концерте "Хора Турецкого" в Астане появилась в Сети Фото: instagram/akimat__astana
В акимате Астаны 25 апреля заявили, что согласование на проведение концерта госорганом не выдавалось, сообщает Zakon.kz.

Ранее появилась информация, что концерт "Хора Турецкого" и SOPRANO пройдет в Астане 29 апреля. Мероприятие под названием UNITY SONGS состоится вечером. Местом для его проведения выбран Амфитеатр, который расположен на набережной реки Есиль. Артисты исполнят классические арии из опер. Прозвучат народные песни, а также известные всем мировые хиты. Петь будут на двух языках – русском и казахском.

В акимате Астаны сообщили, что концерт проводить не будут. 

"Городской амфитеатр на набережной реки Есиль планируется открыть в мае после проведения ремонтно-восстановительных работ. Следовательно, согласование на проведение концерта госорганом выдано не было. О проведении концерта речи не идет", – говорится в сообщении. 

"Хор Турецкого" несколько раз уже приезжал в Казахстан.

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